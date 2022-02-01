Алхимик Нострадамус назвал страшные катаклизмы, которые потрясут мир в 2022 году

Свои пугающие пророчества ясновидящий сделал около 500 лет назад. Известный на весь мир французский фармацевт и алхимик, а также астролог и прорицатель Мишель де Нотрдам (Нострадамус), в своих четверостишиях умел заглядывать далеко в будущее.