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Алхимик Нострадамус назвал страшные катаклизмы, которые потрясут мир в 2022 году

Свои пугающие пророчества ясновидящий сделал около 500 лет назад. Известный на весь мир французский фармацевт и алхимик, а также астролог и прорицатель Мишель де Нотрдам (Нострадамус), в своих четверостишиях умел заглядывать далеко в будущее.

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