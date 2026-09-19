Gold At $155,000 An Ounce Submitted by QTR's Fringe Finance The fellas over at Zero Hedge put up a Tweet last week that floated a wild monetary thought experiment: they said Treasury Secretary Scott Bessent could theoretically “buy back” our roughly $40 trillion in U.
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