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MyPhone. C гаджетом по жизни!

53 435 подписчиков

Свежие комментарии

  • thb68
    судя по фото он большой!!! и  это хорошо!!!Infinix NOTE 12 п...
  • thb68
    Не плохой аппаратHonor представила...
  • thb68
    Кстати! почему бы и нет?Назад в прошлое: ...

Ноутбук с прозрачным дисплеем от Lenovo: оцениваем новинку

Ноутбук с прозрачным дисплеем от Lenovo: оцениваем новинку

Ещё в середине уходящего месяца стало известно, что китайская компания Lenovo на выставке MWC 2024 продемонстрирует прототип ноутбука с прозрачным дисплеем, и устройство по имени ThinkBook Transparent Display Laptop действительно демонстрировалось производителем на мероприятии.

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