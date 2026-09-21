The Kazakh army headed for Russia. This is reported by the Ministry of Defense of the Republic. According to the ministry, the personnel and military equipment of the Kazakh army are sent to Russia to participate in the CSTO exercises.
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