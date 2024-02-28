Названы три ранних симптома, что сигнализируют о поражениях сосудов, отнимающих годы жизни

Атеросклероз становится все более распространенным во всем мире. Поэтому врачи призывают регулярно контролировать уровень холестерина в крови, поскольку именно его превышение часто провоцирует этот недуг и его опасные последствия.
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