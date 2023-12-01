С миру по нитке...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
  • Владимир
    Yle сообщила, а точнее сморозила очередную глупость.«Газпром» принялс...
  • Владимир 123
    Сам не гам и другому не дам«Газпром» принялс...

MG4 XPower и Volkswagen Golf GTI: сравнение автомобилей

MG4 XPower и Volkswagen Golf GTI: сравнение автомобилей

Сможет ли новый двухмоторный китайский электрический хэтчбек MG XPower мощностью 320 кВт свергнуть короля турбо-бензиновых горячих хэтчбеков Volkswagen Golf GTI? Китайский электрический хэтчбек MG4 XPower мощностью 320 кВт/600 Нм – это первый современный набег бренда на территорию горячих хэтчбеков, поэтому, чтобы точно увидеть, как он работает, нет лучшего автомобиля для сравнения, чем настоящий горячий хэтчбек … The post MG4 XPower и Volkswagen Golf GTI: сравнение автомобилей first appeared on Авто Китай сегодня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх