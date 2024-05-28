Авиакомпания "Победа" может перестать летать за границу с июля

Компания неожиданно попала в санкционный список США с самыми жесткими ограничениями.Авиакомпанию с 1 мая внесли в SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), который ведет Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, сообщает РБК.
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