Эмоции бурлят нешуточные: 2 лодки перевернулись на соревнованиях по гребле в столице ДФО

Во Владивостоке стартовали соревнования по гребле на лодках класса "Дракон". Лидирующие команды уже в первом заезде не справились с эмоциями и перевернули свои лодки.
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