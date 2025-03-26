В зоне СВО начали действовать новые комплексы артразведки

ВС РФ начали применять новые комплексы артиллерийской разведки 96Л6 в зоне специальной военной операции, которые также участвуют в контрбатарейной борьбе, пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны России.
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