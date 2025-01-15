«Энергетика, инклюзивность, безопасность и борьба с ИГИЛ»: Армения и США подписали хартию о стратегическом партнёрстве Армения и США подписали так называемую хартию о стратегическом партнёрстве.
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«Энергетика, инклюзивность, безопасность и борьба с ИГИЛ»: Армения и США подписали хартию о стратегическом партнёрстве Армения и США подписали так называемую хартию о стратегическом партнёрстве.
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