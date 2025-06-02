Сети мобильной связи теряют госбюджет

Государственное финансирование программы по созданию отечественных базовых станций сотовой связи сократилось с 46,5 млрд до 20,3 млрд рублей, при этом объем внебюджетных вложений должен вырасти с 30,5 млрд до 70,7 млрд рублей.
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