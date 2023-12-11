ChatGPT научился лениться. Нейросеть демонстрирует человеческое поведение

ChatGPT демонстрирует необычное поведение; разработчики расследуют проблемуПользователи ChatGPT, чат-бота с искусственным интеллектом, разработанного компанией OpenAI, сообщают о неожиданных изменениях в его ответах, причем ИИ проявляет признаки «лени».
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