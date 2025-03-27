Рубио: условия России по мораторию на удары в Черном море включали снятие санкций ЕС

Глава Госдепа США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции во время визита на Ямайку, сообщил, что одним из условий, выдвинутых Россией для введения моратория на удары в Черном море, является снятие санкций Евросоюза.
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