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Модрич извинился за 0:7 от Англии: «Впервые за 20 лет мне стыдно. Проиграть можно, но вот так растерять свою репутацию – недопустимо»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич извинился перед болельщиками за 0:7 от Англии в матче Лиги наций.

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