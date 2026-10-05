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ДумаТВ

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Миронов: подарок в День учителя не должен быть обязательным

Миронов: подарок в День учителя не должен быть обязательным

Выбор подарка учителю остается личным делом семьи, однако он не должен становиться поводом для крупных расходов.

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