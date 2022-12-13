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Приговорившая Бута судья Шейндлин заявила, что не считает его террористом: он бизнесмен

Приговорившая Бута судья Шейндлин заявила, что не считает его террористом: он бизнесмен

Бывшая окружая судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила, что не считает его террористом, при этом она не верит, что он планировал убивать американцев.

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