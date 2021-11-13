13 ноября войска радиационной, химической и биологической защиты отмечают 103 года со дня основания

13 ноября войска радиационной, химической и биологической защиты отмечают 103 года со дня основания

В этот день в 1918 году приказом Реввоенсовета была создана химическая служба РКК, которая в 1992 году была переименована в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБ).

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