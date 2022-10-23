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Боксёры Михайловской ДЮСШ получили новый инвентарь

Боксёры Михайловской ДЮСШ получили новый инвентарь

Замминистра физкультуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин по поручению губернатора региона посетил Михайловскую детско-юношескую спортивную школу и передал спортивный инвентарь – борцовские перчатки и шлемы для спортсменов отделения бокса.

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