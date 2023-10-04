Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%

Количество кафе и ресторанов в новостройках и уже заселенных новых домах в столице в 2023 году в среднем составляет 4–5 единиц на тысячу квартир, что на 30–50% больше, чем в допандемийном 2019 году, сообщили «Известиям» аналитики Absolut POS и AFI Development.