Полиция Ярославля возбудила уголовное дело из-за жуткого видео с расправой над котенком

В Ярославской области двоих несовершеннолетних подозревают в живодерстве. Об этом пишет РИА Новости. Известно, что школьники брали котят через Сеть и всячески издевались, а свои действия снимали на видео.
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