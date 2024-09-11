Шойгу: эрозия международной системы безопасности угрожает суверенным странам

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Эрозия международной системы безопасности угрожает суверенным странам. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности в Санкт-Петербурге.
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