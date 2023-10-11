Как толстуха Розали Брэдфорд дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса

За свою жизнь Розали Брэдфорд (Rosalie Bradford) много раз оказывалась на волосок от смерти. Она говорит, что даже привыкла балансировать между миром живых и мертвых, если к этому, конечно, можно привыкнуть.
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