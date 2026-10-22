Данная акция ориентирована на участников программы Emirates Skywards, проживающих за пределами ОАЭ. Для участия необходимо зарегистрироваться и забронировать обратные рейсы в период с 21 октября по 5 ноября 2026 года, при этом путешествие в Дубай должно состояться с 21 октября по 13 декабря 2026 года.