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Контракты на соцрекламу в Петербурге ушли "не местным"

Контракты на соцрекламу в Петербурге ушли "не местным"

Власти Петербурга большое значение придают социальной рекламе. Пришла пора ударить «шершавым языком плаката» по нарушителям ПДД и наркозависимым, тем более, что часть рекламных площадок в городе освободилась.

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