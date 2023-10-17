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Глава МИД Ирана: лидеры сопротивления не позволят Израилю действовать в Газе

Глава МИД Ирана: лидеры сопротивления не позволят Израилю действовать в Газе

Лидеры сопротивления не позволят израильской стороне действовать на территории Газы. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан.

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