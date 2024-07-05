В Калужской области на трассе Р-132 "Золотое кольцо" произошло ДТП

В Калужской области произошло очередное ДТП. Об этом сообщили в УМВД России по Калужской области. 4 июля в 04:15 на 779 км автодороги Р-132 "Золотое кольцо" 35-летний водитель, управляя автомобилем "Шевроле Круз", ехал со стороны Тулы в сторону Калуги.