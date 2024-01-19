Экс-сотрудник колонии в Волгоградской области пытался передать наркотики заключённому

В Волгоградской области арестовали 21-летнего бывшего инспектора исправительного учреждения. Его подозревают в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности и покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере с использованием своего служебного положения за попытку помочь заключённому.