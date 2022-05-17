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Фасад универмага в Карелии украсил баннер с белгородским мальчиком, приветствующим ВС РФ

Фасад универмага в Карелии украсил баннер с белгородским мальчиком, приветствующим ВС РФ

Баннер с восьмилетним мальчиком из Белгородской области, который ежедневно приветствует проезжающих мимо дома российских военных, установили на фасаде универмага в Петрозаводске, сообщил в Telegram-канале губернатор Карелии Артур Парфенчиков.

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