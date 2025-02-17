Capcom утверждает, что Okami не провалилась, а её сиквел был лишь вопросом времени ...

Capcom утверждает, что Okami не провалилась, а её сиквел был лишь вопросом времениОбъявление о продолжении Okami стало неожиданностью для многих, особенно учитывая, что оригинальная игра 2005 года долгое время считалась коммерческим провалом.
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