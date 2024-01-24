В Ивановской области «Студенческий десант» посетил экспертно-криминалистический центр УМВД региона

Сотрудники УМВД России по Ивановской области совместно с членом Общественного совета при ведомстве поддержали проведение ежегодной Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» и познакомили молодёжь с подразделениями Экспертно-криминалистического центра.
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