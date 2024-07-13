Новый президент Ирана выступил за продолжение сотрудничества с Россией

В англоязычной статье в газете Tehran Times Масуд Пезешкиан фактически очертил контуры дальнейшей внешней политики Ирана, которая, как отмечают эксперты, не изменит своего стратегического направления, но приобретет большую многовекторность.
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