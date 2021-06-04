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Пайка предателя: В Белоруссии объявлен план "Перамога"

Пайка предателя: В Белоруссии объявлен план "Перамога"

"Перамога-перамога, дай денег немнога" Есть такой оппозиционный телеграм-канал BYPOL, якобы организованный бывшими силовиками Белоруссии, которые больше не могли кушать от беспредела кровавого режЫма и, уволившись из органов, "перешли на сторону народа".

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Алексей Сафронов
Вывод автора, в конце статьи, можно считать окончательным диагнозом для всех предателей!
Varshavskiy Иващенко
Кого-то и лавры Иуды привлекают.
Томара Тычкова
какие-то мерзкие рожи у этих продажных " силовиков", предавших свой народ и свою страну.

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