Пайка предателя: В Белоруссии объявлен план "Перамога"

"Перамога-перамога, дай денег немнога" Есть такой оппозиционный телеграм-канал BYPOL, якобы организованный бывшими силовиками Белоруссии, которые больше не могли кушать от беспредела кровавого режЫма и, уволившись из органов, "перешли на сторону народа".
Популярные статьи
- Русские ничего не должны афроамериканцам. Оставьте нас в покое
- Неожиданное и бесцеремонное требование Лондона было встречено одним-единственным вопросом: «Просила ли Россия?!»...
- США заявили протестное недовольство в адрес России в связи с "недопустимо жестким прессингом" эсминца "Лабун" в Черном море
Свежие комментарии