Пайка предателя: В Белоруссии объявлен план "Перамога"

"Перамога-перамога, дай денег немнога" Есть такой оппозиционный телеграм-канал BYPOL, якобы организованный бывшими силовиками Белоруссии, которые больше не могли кушать от беспредела кровавого режЫма и, уволившись из органов, "перешли на сторону народа".