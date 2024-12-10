За час Россия разнесла в хлам промзону и ж/д станцию: Карта специальной военной операции на Украине на 10 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские Вооруженные Силы в очередной раз продемонстрировали высокую оперативность и точность.
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