За час Россия разнесла в хлам промзону и ж/д станцию: Карта специальной военной операции на Украине на 10 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские Вооруженные Силы в очередной раз продемонстрировали высокую оперативность и точность.