Скворцов: оснований говорить о переохлаждении экономики РФ нет

По его словам, замедление существенное, но экономику поддерживают рост зарплат и потребление. В случае переохлаждения наблюдались бы большой рост безработицы, снижение зарплат и серьёзное падение потребительских расходов.
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