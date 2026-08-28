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УтроNews

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Скворцов: оснований говорить о переохлаждении экономики РФ нет

Скворцов: оснований говорить о переохлаждении экономики РФ нет

По его словам, замедление существенное, но экономику поддерживают рост зарплат и потребление. В случае переохлаждения наблюдались бы большой рост безработицы, снижение зарплат и серьёзное падение потребительских расходов.

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