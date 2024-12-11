Территорию ВДНХ украсили в рамках проекта «Зима в Москве»

Площадки ВДНХ в рамках проекта «Зима в Москве» преобразились к новогодним праздникам. Украшенные ели, фигурки животных, необычные арки, шары, тематические цифры и особая иллюминация появились перед аркой главного входа, на Центральной и Главной аллеях, а также в других местах.