Территорию ВДНХ украсили в рамках проекта «Зима в Москве»

Площадки ВДНХ в рамках проекта «Зима в Москве» преобразились к новогодним праздникам. Украшенные ели, фигурки животных, необычные арки, шары, тематические цифры и особая иллюминация появились перед аркой главного входа, на Центральной и Главной аллеях, а также в других местах.
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