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Культурология.рф

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История и археология: Бросила любимого, чтобы не ломать его семью, и ждала по ночам гуляку-мужа: Как вторая жена спасла Куприна от пьянства

История и археология: Бросила любимого, чтобы не ломать его семью, и ждала по ночам гуляку-мужа: Как вторая жена спасла Куприна от пьянства

Она родилась в старинной графской семье, но всю жизнь еле сводила концы с концами. Была воспитана старшей сестрой, но оказалась в чужой семье.

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