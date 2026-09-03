❗️«Первой погибла шестилетняя Полина»: Как киевский режим начал террор против Донбасса Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Республики Крым, депутат Госсовета РК Виктор Аносов рассказал о жестокости киевского режима и его нечеловеческом отношении к детям Донбасса.
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