Медицина будущего (проект «Контуры будущего»).

Да люди вы или нет! Как медицинские технологии меняют человеческую природу Будущее в медицине уже наступило: ученые экспериментируют с генетическим редактированием, печатают на 3D-принтере фрагменты сердечной ткани, создают биороботов, оживляют мертвые конечности, чтобы пересадить их живым — пока подопытным животным.
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