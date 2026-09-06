Медицина будущего (проект «Контуры будущего»).

Да люди вы или нет! Как медицинские технологии меняют человеческую природу Будущее в медицине уже наступило: ученые экспериментируют с генетическим редактированием, печатают на 3D-принтере фрагменты сердечной ткани, создают биороботов, оживляют мертвые конечности, чтобы пересадить их живым — пока подопытным животным.