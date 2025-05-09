Суд продлил мораторий, Nord Stream 2 не сможет погасить долги

«Газпром» может помочь оператору проекта «Северный поток — 2», компании Nord Stream 2 AG, но без продажи трубопровода вернуть сотни миллионов евро долгов «практически невозможно», заявил управляющий партнёр фирмы «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев в интервью РИА Новости.