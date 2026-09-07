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Ищут избирателей на рыбалке и картофельных полях: как работают волонтеры избиркома Югры

Ищут избирателей на рыбалке и картофельных полях: как работают волонтеры избиркома Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сентября, ФедералПресс. В Ханты-Мансийском автономном округе набирает обороты масштабная кампания по адресному информированию граждан о предстоящих выборах.

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