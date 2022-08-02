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Киев и Лондон уличили в шантаже США

Заявление представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого в беседе с The Telegraph о том, что в Киеве согласуют с Пентагоном места для ударов реактивных систем залпового огня HIMARS, являются шантажом.

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