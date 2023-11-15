Офтальмохирург Шилова: 80% диабетиков сталкиваются с заболеваниями глаз

Около 80% больных сахарным диабетом сталкиваются с заболеваниями глаз. Об этом "Газете.Ru" рассказала Татьяна Шилова — офтальмохирург, профессор, основатель Офтальмологической клиники Лазерной коррекции доктора Шиловой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии