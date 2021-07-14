Клэй Томпсон: «Багз Банни обыграл бы Леброна один на один»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, посетивший в понедельник премьеру фильма «Космический джем: Новое поколение» в Лос-Анджелесе, считает, что Багз Банни победил бы Леброна Джеймса в матче один на один.
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