Клэй Томпсон: «Багз Банни обыграл бы Леброна один на один»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, посетивший в понедельник премьеру фильма «Космический джем: Новое поколение» в Лос-Анджелесе, считает, что Багз Банни победил бы Леброна Джеймса в матче один на один.