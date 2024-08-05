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Лапорта о визите «Барсы» в Нью-Йорк в 1937-м: «Нас встретили как подлинных представителей демократии и символ борьбы с фашизмом. Это имело решающее значение для выживания клуба в разгар гражданской войны»

«Впервые «Барселона» ступила на американскую территорию в 1937 году, в Нью-Йорке, и это имело решающее значение для выживания клуба в разгар гражданской войны в Испании.

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