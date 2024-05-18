Традиции и погодные приметы народного и церковного праздника 19 мая Даниил АрхаровПраздник Иова Горошника, отмечаемый 19 мая, является одним из тех калейдоскопических событий, где слились церковная и народная культуры в одно целое.
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