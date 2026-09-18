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Де Пауль объяснил, почему Месси должен получить 9-й «Золотой мяч»

Де Пауль объяснил, почему Месси должен получить 9-й «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Аргентины и «Интер Майами» Родриго Де Пауль заявил, что своей игрой на ЧМ-2026 Лионель Месси заслужил выиграть «Золотой мяч» в этом году.

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