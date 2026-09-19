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Царьград

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Баста собрал аншлаг в Новосибирске: остался 1 билет за 18 000

Баста собрал аншлаг в Новосибирске: остался 1 билет за 18 000

В Новосибирске 19 и 20 сентября 2026 года на сцене ЛДС «Сибирь-Арена» пройдут два концерта рэпера Басты.

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