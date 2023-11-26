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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэн Харди: «Фьюри был самым трудным соперником для Нганну. Бой с Уайлдером может принести ему пояс»

«Стилистически Тайсон Фьюри, вероятно, самый трудный соперник для Нганну. Он высокий, у него отличная пластичность в верхней части тела и классная защита.

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