50% нижегородцев откажутся от работы, если их не устроит зарплата

Нижегородцы стали более непреклонными в вопросах зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru. Аналитики выяснили, что жители Нижегородской области стали реже соглашаться на снижение зарплаты ради новой работы или сохранения текущей.
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