Группа "Каштана" осматривает то что осталось от украинских штурмовиков, наступавших на хутор Бердин в Курской области и собирает трофеи.
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Группа "Каштана" осматривает то что осталось от украинских штурмовиков, наступавших на хутор Бердин в Курской области и собирает трофеи.
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